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Turizm Haftasında binlerce fidan toprakla buluştu

Malatya’da Turizm Haftası Kutlama programları çerçevesinde Turizm Hatıra Ormanına fidan dikildi.

16 Nisan 2019 Salı 17:28
Turizm Haftasında binlerce fidan toprakla buluştu

Malatya’da Turizm Haftası Kutlama programları çerçevesinde Turizm Hatıra Ormanına fidan dikildi.


Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşen fidan dikme etkinliğine Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter, Kale Belediye Başkanı Murat Koca,Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kazancı ve öğrenciler katıldı.


Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kazancı konuşmasında turizm sektörünün tüm paydaşlarının işbirliği içerisinde hareket etmesinin önemine işaret etti.


Rektör Yardımcısı Merter ise Somuncu Baba ve Niyazi Mısri’nin inanç turizmi açısından dünya çapında tanıtımına önem verilmesi gerektiğini belirtti.


Kale Belediye Başkanı Murat Koca da, Karakaya Baraj Gölü’nün su altı ve su üstü sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ilçenin turizm açısından daha da gelişebilmesi için yeni bir imar planı hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.


Protokol konuşmalarının ardından okulun bahçesinde yer alan Turizm Hatıra Ormanı alanına fidan dikildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:28
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