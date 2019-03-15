Turizm Haftası masaya yatırıldı Bu yıl 15-21 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası’nda Edirne’de yapılacak etkinlikler düzenlenen toplantı ile karara bağlandı.

Bu yıl 15-21 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası’nda Edirne’de yapılacak etkinlikler düzenlenen toplantı ile karara bağlandı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ve Edirne’nin sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda taslak programı Kültür ve Turizm Edirne İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu okudu.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin yerleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca yapılacak yarışmalarda verilecek ödüller görüşüldü.

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