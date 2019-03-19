Turizm Fakültesinde Çanakkale anma programı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi 100. yıl etkinlikleri kapsamında Çanakkale şehitlerini anma programı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, Çanakkale Savaşı’nın coğrafi arka planını anlatan bir konferans verdi. Prof. Dr. Uzun yaptığı konuşmada Türkiye’nin, dünyanın merkezinde olduğunu ve Çanakkale Boğazı’nın da bu manada merkezin kapısı olduğunu ifade etti. Program Çanakkale türküleri ile son buldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca destanlaşan türkülerin hikayeleri anlatıldı ve bu türküler öğrenciler tarafından seslendirildi. Törene Bafra Kaymakam Ahmet Adanur, ilçe protokolü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.