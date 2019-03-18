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Turizm Fakültesi ile İŞKUR Arasında Protokol

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasındaişbirliği protokolü imzalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:34
Turizm Fakültesi ile İŞKUR Arasında Protokol

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasındaişbirliği protokolü imzalandı.


Protokol kapsamında gerçekleştirilecek ‘İşbaşı Eğitim Programı’ ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin mesleğe hazırlanma, iş arama, iş bulma ve kendini geliştirme becerilerini artırmak amaçlanıyor. Protokol kapsamında ayrıca istihdam fuarı, kariyer günleri, stant çalışmaları, sınıf toplantıları sektörel oturumlar gibi ortak etkinlikler düzenlenecek.


İş birliği protokol hakkında bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, “İşbaşı Eğitim Programı ile öğrencilerimiz İŞKUR desteği ile sektörde kendi alanlarında staj yapma olanağına kavuşacaklar. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olduğunda hem teorik eğitimi almış hem de uygulamalı olarak sektörü yakından tanımış olarak mesleğe adım atacaklar. Bunun yanında öğrencilerimizin iş bulmaları ve kariyerleri için de çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu öğrencilerimiz için de sektör için de oldukça önemli bir fırsat.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:34
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