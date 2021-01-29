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Gündem Turizm elçisi ilan edilmişti! Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi
Gündem

Turizm elçisi ilan edilmişti! Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü kasap Nusret Gökçe, Duabi'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşterilerinin ısrarla sorduğu, "Karabağ kimindir?" sorusuna duyarsız kalıp yanıt vermedi. Turizm elçisi olarak seçilen Nusret'in bu tavrı sosyal medyada çok sayıda tepki aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 07:13:00 -

Sosyal medyada 33 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret Gökçe yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Saltbea hareketi ile dünya çapında bir ün kazanan Gökçe'nin, Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.

"Karabağ kimindir?" sorusuna yanıt veremedi

Azerbaycanlı müşteriler videoda Nusret Gökçe'ye ısrarla, "Karabağ kimdir?" sorusunu yöneltti. Bu soruya duyarsız kalan Gökçe, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Türkiye'nin tanıtımı için seçilmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Nusret'i Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek isimler arasında göstermişti. Nusret için yapılan açıklamada,"Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et'i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyona neden oldu" ifadeleri kullanılmıştı.

 

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