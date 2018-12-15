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Turizm Çalışanları TOKİ Konutları Temel Atma Töreni

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:- "TOKİ ile el ele vererek turizm emekçisini ev sahibi yapacak bir adım atıyoruz. Yaklaşık 583 konutun ilk etapta temelini atıyoruz, tamamı ise 2 bin 200 konut olacak"

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:51
Turizm Çalışanları TOKİ Konutları Temel Atma Töreni

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik ilçesinde turizm sektöründe çalışan dar gelirli aileler için toplu konut yapılacağını belirterek, "TOKİ ile el ele vererek turizm emekçisini ev sahibi yapacak bir adım atıyoruz. Yaklaşık 583 konutun ilk etapta temelini atıyoruz, tamamı ise 2 bin 200 konut olacak." dedi.

Türel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Serik ilçesinde yapımını sürdürdüğü konutların temel atma töreninde, inşaatın büyük bölümünün yükseldiğini ama temel atma töreni yapmaya yeni fırsat bulduklarını söyledi.

Serik ve Belek'te yürüttükleri asfalt ve peyzaj çalışmalarıyla turizme yatırım yaptıklarını dile getiren Türel, şöyle devam etti:

"Şimdi TOKİ ile el ele vererek turizm emekçisini ev sahibi yapacak bir adım atıyoruz. Yaklaşık 583 konutun ilk etapta temelini atıyoruz, tamamı ise 2 bin 200 konut olacak. Şu anda almış olduğumuz talepler henüz 361 konutta. Talepleri almaya devam ediyoruz. Buralardan ev sahibi olmak isteyen turizm çalışanlarının ellerini çabuk tutmalarında fayda var."

Projede 1+1, 2+1, 3+1 daireler bulunduğunu belirten Türel, oldukça konforlu bir mimari anlayışla yapılan dairelerin büyüklüğüne göre 606 liradan başlayan taksitlerle satışa sunulduğunu bildirdi.

Türel, TOKİ'nin turizm sektöründe bahçıvan, bulaşıkçı, belboy olarak çalışan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacağını belirterek şunları kaydetti:

"TOKİ'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Seçimler sırasında verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. 2014 seçimlerinde vatandaşa ne taahhüt ettiysek fazlasıylayapmışız. 19 kavşak yapacağız demişiz, şu an 27 kavşağı tamamladık, 35 kavşağa ulaşacağız.Serik, tarihinde ilk kez bizim dönemimizde katlı köprülü kavşaklarla tanıştı. Raylı sistemdemişiz, 18 kilometre bitmiş şimdi 55 kilometreye ulaşan bir raylı sistem ağına sahipoluyoruz. Turizm çalışanına konut demişiz işte artık bunun da temellerini attık, inşaatlarıtamamlamak üzereyiz."

Türel, konutlar bittiğinde yapılacak toplu ulaşım ağı ile herkesin dilediği yere engüzel şekilde gitmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Belek'te arıtma tesisi yapımı için de bugünlerde ihale düzenleneceğini söyleyen Türel, bu tesisle bölgede 2040 yılına kadar arıtma problemi yaşanmayacağını bildirdi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve protokol üyeleri katıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:51
  1. Antalya
  2. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  3. Menderes Türel
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