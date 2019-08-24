Turizm Bakanı'nın atadığı dilekçe bile yazmayı bilmeyen Nalan Apa, tepkilerin ardından istifa etti! Turizm Ajansı'nın Genel Müdürlüğü görevine getirilen Nalan Apa, eski tweet'lerinin ortaya çıkması sonrası gelen tepkilerin ardından "kamuoyu açıklaması" karışımı bir istifa dilekçesini verdi. Apa'nın dilekçe yazmayı bile bilmemesi dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın genel müdürlük koltuğuna Nalan Apa'nın getirilmesi, tepkilerin yükselmesine neden oldu. "Kişisel nedenlerle affımı istiyorum" Tepkilerin ardından Bakanlık, harekete geçerek, Nalan Apa'nın geçmişte attığı tweetler'den dolayı istifasını aldı. Apa, istifa dilekçesinde, "...görevden kişisel nedenlerle affımı istediğimi Yönetim Kurulu'na bildirmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret! Dilekçe yazmayı bile beceremeyen Apa'nın kamuoyu açıklaması yapar gibi dilekçe yazması ise dikkat çekti. İşte o 'kamuoyu açıklaması' gibi yazılan sözde dilekçe:

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