Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü Nepal'de Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Güney Asya ülkesi Nepal'de Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopterin düştüğü açıklandı. Ayrıntılar gelecek...

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