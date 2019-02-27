Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
Nepal'de Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.
27 Şubat 2019 Çarşamba 12:38
Güney Asya ülkesi Nepal'de Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopterin düştüğü açıklandı.
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