Turizm Bakanı Ersoy “Yenikapı’ya cruise limanı yapılacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Gazetesi Gündem toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yenikapı’ya cruise gemileri için liman yapacaklarını açıklayan Ersoy, 2019 yılında 53 milyon turist hedeflediklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Gazetesi Gündem toplantısına katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, Japonya’da “2019 Türk Kültür Yılı” etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

“Japonya’da açılan sergiye 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz”

Türkiye’nin tanıtım stratejilerinde değişiklik yapmayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Türkiye’ye rakip denilebilecek ülkeleri incelediğiniz zaman ülkemizin tarihi ve kültürüyle ayrıştıran özelliklerinin olduğunu görüyorsunuz. Biz bundan sonra bu özelliklerimizle tanıtımda ayrışmak istiyoruz. Japonya’da ‘2019 Türk Kültür Yılı’ galası yapıldı. Tokyo’nun en büyük sergi alanlarında birinde yapıldı. Galada Türk gastronomisini içeren bir sunum da yapıldı. Türk müziğini de dinlettik. Müze yetkilileri de çok şaşırdı. Sadece bir sergi bekliyorlardı. Japon imparatorluk ailesinin Türkiye çok seviyor olması önemli. Prenses de açılışa geldi. Japon halkı imparator üyelerini sıkı takip ediyor. Bütün bu özelliklerle iyi bir başlangıç yaptık. Eserler de çok beğenildi. Orada açtığımız sergiye 1 milyona yakın ziyaretçi hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“2023 hedefimiz Japon turist sayısında 500 binli rakamları geçebilmek”

Japon turist sayısının artışı için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Ersoy, “Geçtiğimiz sene 83 bin Japon turist geldi. Bu sene 120 bin sayıların geçmek istiyoruz. Japon turist konaklama dışı harcaması çok yüksektir. İkincisi Japonya Asya’da trend bir ülke. Japonların ziyaret ettiği ülkeler trend haline geliyor. Bu açıdan da sadece Japon turist olarak değerlendirmemiz lazım. Sürüklediği kitleler olarak baktığımızda Japonya bizim için en önemli etkilerden biri. Aslında 2023 hedefimiz Japon turist sayısında 500 binli rakamları geçebilmek. Bunun için en önemli şey hava köprüsü kurulabilmesi. Bununla ilgili de gerekli ortam oluşacak” şeklinde konuştu.

“Göbeklitepe’yi 2019 tanıtım stratejilerimizin merkezine aldık”

Turizmde Göbeklitepe’yi çok iyi bir silah olarak kullanacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Göbeklitepe’nin güzel bir avantajı var. Tarihin sıfır noktası. Sloganı çok başarılı. Daha kazılar çevresi devam ediyor. Baktığınız zaman eksi 13 binli yıllara kadar gidebileceği öngörülüyor. Bütün tarihçiler şimdi öngörüleri baştan yazacaklar. Bütün tarihe bakış açısını değiştiriyor Göbeklitepe’yi 2019 tanıtım stratejilerimizin merkezine aldık” diye konuştu.

“Kapadokya’da ‘Alan Başkanlığı’ sistemini uygulayarak yetkileri tek elde toplayacağız”

Kapadokya’da kaçak yapıların yıkımı konusundaki çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Bakan Ersoy, “Kapadokya’da Çanakkale’de daha önce uyguladığımız bir sistem vardı benzerini hazırladık. Alan Başkanlığı diye bir sistem. Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Belediyeler, Turizm Bakanlığı hepsinin yetkilerinin çakıştığı yerler bunlar. Yetkilerin tek bir bakanlıkta toplanıp tek elden yönetilmesi büyük avantaj sağlıyor. Oradaki insanlar da haklı. İnsanlar 4-5 yerden izin alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu hızlandıracağız. ‘Yapabileceğin bu yapmak istiyorsan yap’ diyeceğiz. Bölgenin tanıtımı açısından da çok önemli. Kapadokya çok yüksek sayıda turist alıyor ama tek tip turist alıyor. Bunu çeşitlendirmek lazım. Eğer siz turizm gelirlerini arttırma istiyorsanız pazar çeşitliliği sağlamanız lazım” açıklamalarında bulundu.

“Turizmde nitelikli turiste konsantre oluyoruz”

Turizmde nitelikli turist konusuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nitelikli turiste konsantre olacağız. Daha fazla tanıtım yapacağız, onların algısını yönetebilmek için onlara uygun tanıtım planlaması yapacağız. Ne biz tur operatörlerinden, ne turist akışından vazgeçmiş durumdayız. İlaveten nitelikli turistin getirilmesini hedefliyoruz. Nitelikli turist söylenmesi kolay, gerçekleşmesi zor bir şey. Detaylı çalışma gerektiren bir şey. Nitelikli turiste nitelikli personel ile hizmet vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz”

“Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız düzenlemeyle turizmde geleceğin otel genel müdürlerini yetiştireceğiz”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy turizm sektöründe çalışacak personelin eğitimi konusunda atılan adımları da detaylarıyla anlatarak şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma yaptık. 76 tane turizm meslek lisesi var ülkemizde. İlk etapta pilot 11 okul seçtik. Turizm koleji statüsüne getiriyoruz bu okulları. Turizm’de en önemi şey iletişim. En az 3 lisanı iyi derece öğretecek okullar oluşturuyoruz. Müfredatı sektörün istediği şekle getiriyoruz. Sezonda uygulamalı derslerini otellerde almalarını planlıyoruz. Bunu yaparken de cazip olması için oteller öğrencilere normal stajyer maaşı üzerinde maaş vermeyi kabul ediyor. Burada öğrenci açısından da oteller açısından da cazip hale getiriyorsunuz. Öğrenci kariyerinde 3 lisanı çok iyi öğrenecek, bu sektörde devam etmese bile her sektörde iş bulur. Öğrencilik yaparken para kazanan bir hayatı olacak. Üniversitelerle de görüşüyoruz. Meslek lisesinden sonra fakültelerde gastronomi ağırlıklı turizm eğitim almasını istiyoruz. Otellere de burs vermelerini teşvik edeceğiz. 4 sene temel eğitim lisede almış, 4 sene üniversitede gastronomi eğitim almış, sonunda en iyi genel müdür adayı bu gençler olacak. Geleceğin genel müdürlerinin böyle yetişeceğini düşünüyoruz. 15-20 yıl sonra çok iyi yetişmiş genel müdürlere sahip olacağız. Hatta Türkiye olarak turizmde otel genel müdürü ithal eden ülke haline geleceğiz”

“Yenikapı’ya cruise limanı yapılacak”

Yenikapı’ya cruise gemileri için yeni bir liman yapılacağının müjdesini de veren Ersoy, “Cruise gemisi yolculuğu planları 2-3 seneden önce yapılıyor. Ne olacak diyorsanız bu sene de ciddi artış olacak ama 2020 itibariyle ciddi artışlar başladı zaten. Mayıs 2020’de Galataport açılacak. Anacak bu sadece 2020 yılını kurtarır çünkü 3 cruise gemisi yanaşabilecek. 2021 itibariyle yeni bir cruise limanına ihtiyacımız var. Yenikapı için bir planlama yapılıyor. Birkaç ay içinde ihalesi yapılacak” dedi.

“2021’de Kapalıçarşı’nın yıldızı parlayacak”

Bakan Ersoy, Kapalıçarşı ile ilgili çalışmalar yapacaklarını da vurgulayarak Kapalıçarşı’nın 2021 yılı itibariyle yıldızı yeniden parlayan bir yer haline dönüşeceğini söyledi.

Taksiciler ile ilgili şikayetlerin de zamanla çözüleceğini belirten Ersoy, “Herkes farkında bu iş bu sene çözülecek. Şikayetlerin bir gecede azalmasını bekleyemeyiz tabii ama azala azala devam edecek. Kanuna nizama uygun şekilde sürdürülecek. Dışarıdan gelen birinin istediği, dayattığı şartlarda çözülecek değil bu konu. Bizim vergi mevzuatlarına uygun şeklide çözülecek” diye konuştu.

“2019 yılında 53 milyon turist bekliyoruz”

2019 yılı turizm beklentilerini de açıklayan Bakan Ersoy, “Geçen sene 46.1 milyon turist sayısını yakaladık. Bu sene 52-53 milyon bandına oturmasın bekliyoruz. 29.5 miyar dolar döviz geliri elde ettik. Bu sene 38 milyar dolar gibi bir hedef koyduk. Ona konsantreyiz. Kişi başı turist gelirine çok takılmayın. Kişi başı gecelik turist gelirine bakın. Doğru rakam odur. Bizde de artış başladı. 2017 yılında gecelik turist başı gelir 62.5 dolar iken geçen sene 66.5 bandına yaklaştı. 2019 yılında 73 dolar olacağını öngörüyoruz. Kişi başı gecelik geliri arttırmamız lazım” dedi.