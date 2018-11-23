"Turizm alanlarının işgaline müsaade etmeyeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz hiçbir şekilde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra ne Nevşehir'de ne de Türkiye'nin hiçbir ilinde kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim bu turizm alanlarını kimsenin mahvetmesine, işgal etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bu tespit ettiğimiz kaçak binaların yıkımını da hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kurum, Nevşehir'i bulunduğu konumdan daha iyiye getirmek için sorunlara çözüm bulmak amacıyla belediye başkanları ve valilikle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda, sorunlara ilişkin aldıkları kararları açıklayan Kurum, ilk 100 günlük eylem planında yer alan 18 ilde 33 millet bahçesi yapılacağını hatırlatarak, ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında da birçok ilde bunu hayata geçireceklerini, Nevşehir'de ise şehir merkezinde meslek liselerinin bulunduğu yaklaşık 79 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılacağını söyledi.

Nevşehir Kalesi etrafındaki kentsel dönüşümün bitirilme aşamasına getirildiğini dile getiren Kurum, buraya yapılan rezerv konutlardan kentsel dönüşüm kapsamındaki Merkez Mahallesi'ndeki vatandaşlardan da isteyenlere yararlanma imkanı tanıyacaklarını söyledi.

Kurum, turizm cenneti Nevşehir'e yakışmayan Cevizlibağ ve Üçgüzeller'de, Göreme Esertepe seyir alanlarındaki konteynerler yerine karşılama merkezleri inşa edileceğini belirterek, orada ticaret yapanlara da uygun ortamda ticaret imkanı getireceklerini aktardı.

Valilik konutunu sevgi evine çevirecekleri bilgisini de veren Kurum, konutun olduğu alana ana okulu ve yeşil alan düzenlemesi yapacaklarını bildirdi.

İlçelerdeki atıksu arıtma sorunlarının çözümüne ilişkin Bakanlıkça destek verileceğini belirten Kurum, "Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Göre Beldesi'nde yapımı gerçekleştirilen 225 konut da hak sahiplerimize, daha uygun şartlarda ödemeleri noktasında alt yapı bedellerine indirim sağlayacağız ve açıklanan rakamları daha aşağıya çekerek, vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlayacağız." diye konuştu.

Kurum, tüm belediyelerin asfalt için araç gereç ve kredi gibi ihtiyaçlarının giderileceğini belirterek, içme suyu problemleri için de Göreme Belediyesine kredi desteği verileceğini söyledi.

- "Nevşehir'de 110 kaçak yapı var"

Yerinde projeleri görüp, çözüm önerileri üretip, şehirden ayrılmadan bu kararları vermek için ziyaretler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Nevşehir'de İmar Barışı kapsamında yaklaşık 37 bin 500 vatandaşımız başvuruda bulunmuş, arkadaşlarımızın tespitleri neticesinde şu an 110 tane imar barışına dahil olmayan yapı var. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Bir kısmının yıkım işlemini Valiliğimiz gerçekleştiriyor. Biz hiçbir şekilde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra ne Nevşehir'de ne de Türkiye'nin hiçbir ilinde kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim bu turizm alanlarını kimsenin mahvetmesine, işgal etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bu tespit ettiğimiz kaçak binaların yıkımını da hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz."

- Yalan beyanla başvuranlara suç duyurusu

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, Nevşehir'de tespit edilen 110 yapının tamamının İmar Barışına başvuruda bulunup, bulunmadığına ilişkin bir soruya ise "Yalan beyanla başvuranlar da var. Bir kısmı da hiç İmar Barışı'na başvurmamış olan yapılar da var. Biz yalan beyanla ilgili zaten savcılıklarımıza suç duyurularında bulunduk. Diğer taraftan da İmar Barışı'na dahil olmayan yapılarında yıkımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.

Kurum, Kapadokya genelindeki kaçak yapılara ilişkin bir soru üzerine ,"Kapadokya genelinde zaten bir alan başkanlığı projemiz var. Sayın valimiz, vekillerimiz bunları çok hızlı bir şekilde takip ediyorlar. Çok yakın zamanda bu alan başkanlığıyla birlikte buradaki imar hareketini daha hızlı takip eden bir hüviyete kavuşmuş olacak. Ne Kapadokya'da ne Göreme'de ne de başka bir ilçemizde biz kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Geç tespit edebiliriz ama bu tespitlerimiz neticesinde bunlar er veya geç yıkılacak." dedi.

İmar Barışı süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığının altını çizen Kurum, "14 milyon vatandaşımız, bu süreçte barışa dahil. Yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız da bugüne kadar barışa başvurmuş durumda. İnşallah çok kısa sürece diğer vatandaşlarımız da başvuracak. Biz, sadece ve sadece kaçak yapıların tespitini yapıyoruz. Aslına bakarsanız bunlar bizim deprem dönüşümünde yapmamız gereken bir eylem. Bu tespitleri yapacağız ki elimizde ne kadar riskli, kaçak yapı var bunları bilmemiz, bu envanteri de oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Tüm ülke genelindeki SİT alanlarını artıracağız"

Kurum, SİT alanlarına ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Biz hem Kapadokya bölgesinde hem de Türkiye'nin SİT'le alakalı her yerinde bu çalışmaları yapıyoruz. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz bu çalışmaları yürütüyor. Fiilen SİT alanı gözüken ancak olmayan, SİT alanı gözükmeyen ancak SİT alanı statüsünde olan alanları çalışıyoruz. Tüm ülke genelindeki SİT alanlarını artıracağız. Ancak fiilen SİT alanı olmayan yerleri de yeniden inceleyeceğiz. Kapadokya'da bu inceleme alanlarından biri."

Bakan Kurum'a Valilik ziyaretinde Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, bakanlık bürokratları ile diğer ilgililer de eşlik etti.



Kurum, ziyareti kapsamında Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda da incelemelerde bulundu.