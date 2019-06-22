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Turizim’in yeni adresi Kırklareli

Kırklareli’de kırsal turizmi geliştirmek adına Kırklareli merkez, ilçeleri ve bazı köylerde tanıtım turu düzenlendi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
Turizim’in yeni adresi Kırklareli

Kırklareli’de kırsal turizmi geliştirmek adına Kırklareli merkez, ilçeleri ve bazı köylerde tanıtım turu düzenlendi.


Kırklareli merkezde başlayan gezinin hemen başında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen turizm acentaları ilk olarak Hamitabat’ta bulunan özel bir işletmeye ait bağ otelini ziyaret etti. Bağ otelinde kahvaltı yapan turizmciler buradan Ertuğrul Köyü’ne geçerek köy yaşamına dair kültür öğelerini kendi evinde biriktiren Fatma Efe’nin evine konuk oldu ve kendisi ile sohbet edip evinde sergilediği eşyaları inceledi. Ardından Aşağıpınar kazı alanına geçen ekip kazı alanı hakkında bilgi aldıktan sonra tarihi bir mekan da bulunan restorana kurulan yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlardan alışveriş yaptı. Burada öğle yemeği yiyen grup Kırklareli ve Trakya’ya özgü lezzetleri tatma fırsatı buldu. Günün ikinci kısmında yeniden düzenlenen ve yenilenen Yayla Mahallesi’ni gezen turizmciler davul zurna ekibi eşliğinde karşılanarak Trakya havaları oynadı. Burada Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ve Hızırbey Külliyesi ziyaret edildi. Lezzet noktalarına geçildiğinde Kırklareli Köftesi ve helvasının tadına bakan turizm profesyonelleri buradan akşam yemeğine geçti. Özel bir restoranda düzenlenen yemeğe Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye’nin Bulgaristan Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin burada yaptığı konuşmada deniz, doğa, tarih ve gastronomi turizminde Kırklareli’nin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bilgin konuşmasının devamında şunları söyledi:"Türkiye 1980’li yıllarda ciddi bir turizm atağına geçti ve ülkemize gelen turist sayısı 100 binlerden 50 milyonlara ulaştı. Kırklareli’nin de keşfedilmeyi bekleyen doğa harikaları bulunuyor. Bölge açısından Kırklareli çok duymadığım reklamını bilmediğim bir yerdi. Ama özellikle 13 aylık süre içerisinde çok ciddi zenginlikler gördüm. Osmanlı Balkan topraklarına girdiğinde ilk eseri 1383’te yapılan Hızırbey Camisi ve destanıdır. Kırklareli’nde bir tarih var.Son dönemde tarih dizilerinde de Kırklareli’nin Pınarhisar’ın Babaeski’nin, Lüleburgaz’ın her noktada tarihi eserleri, doğal güzellikleri, doğa ile tarihin iç içe geçtiği noktaları, longozları, denizi, kumu her şeyi görebiliyorsunuz. Kısacası Kırklareli ülkemiz açısından keşfedilmemiş çok özellikli ve öncelikli konuma sahip" dedi.


Programda bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’ın turizm potansiyelleri açısında büyük önem taşıdığını vurguladı. Şahin konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kırsal turizmin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında bir proje başlattık. Amacımız buranın turizm potansiyelini geliştirmek ve tanıtmak. Dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesini sağlayarak Bölge ekonomisinin daha fazla canlanmasına katkıda bulunmak. Tabi bu noktada altyapı ve üst yapı çalışmaları çok önemli. Sayın Valimizin de gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarında desteği çok büyük. Fatih Dökümhanesi, Dupnisa Mağarası ve buna benzer birçok yerin gerek altyapı gerekse üstyapısının iyileştirilmesi Sayın Valimizin önderliğinde gerçekleştiriliyor.Türkiye’nin her köşesi cennet ama Kırklareli yani Trakya olarak biz kendimizi farklı bir yerde konumlandırıyoruz. Türkiye’nin her yerinden insanlar gelsinler Kırklareli’nin tarihi noktalarını, doğal güzelliklerini, lezzetlerini, denizini, görsünler ve gezsinler istiyoruz. Bu anlamda siz değerli acentecilerimizin buraya gelmesi, gezip görmesi ve sonrasında oluşturacağınız tur paketlerine Kırklareli’yi de eklemesi çok önemli.Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, iki gün sürecek tanıtım gezisinden memnun ve mutlu ayrılmanızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


İki gün süren organizasyon misafirlerin Limanköy’den uğurlanması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  1. doğa
  2. kültür
  3. sergi

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