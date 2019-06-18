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Turistlerin su parkı eğlencesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki su parklarını dolduran yabancı turistler, kaydırak, dalga havuzu ve yapay şelalede serinlemeye çalıştı

18 Haziran 2019 Salı 16:00
Turistlerin su parkı eğlencesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcaktan bunalan turistler su parklarına akın etti.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 27 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 70'e ulaştı. Farklı ülkelerden gelen turistler özellikle su parklarına ilgi gösterdi.

Otellerden düzenlenen turlar kapsamında su parklarını dolduran tatilciler, dalga havuzunda eğlendi, metrelerce uzunluğundaki kaydıraklardan kaydı, yapay şelalenin altına girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler müzikle eğlenirken bazıları da hastalıklara iyi geldiğine inanılan "doktor balık"ların bulunduğu akvaryumlarda şifa aradı. Özellikli Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği balık dolu akvaryumlara, Rusya, Almanya ve İngiltere'den gelen turistler de ayaklarını soktu.

Rusya'dan tatil için gelen Ludmila Bratsykhina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su parkına ilk defa geldiğini, çok eğlendiğini belirtti.

Ailesiyle beş yıldır tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Bratsykhina, "Türkiye müthiş bir yer. Antalya'yı seviyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Su parkı da hem eğlenceli hem serinletiyor." dedi.

Kızı 8 yaşındaki Liza Bratsykhina ise su parkında eğlendiğini, bütün kaydıraklardan kaydığını ve hepsini çok beğendiğini söyledi.

Anna Burdiga da "Türkiye'yi çok seviyorum, arkadaşlarla geliyoruz. Su parkında eğleniyoruz, serinliyoruz. Herkesi Türkiye'ye tatile davet ediyorum." diye konuştu.

"Doktor balık" uzmanı Hüsna Alçiçek, turistlerin şifacı balıkları çok sevdiğini ifade ederek, balıkların görevinin hastalıkları iyileştirmek olduğunu söyledi.

"Sedef, egzama, mantar topuk çatlağı gibi rahatsızlıkların tedavisi için kullanıyoruz. Sinir uçlarına dokunduğu için masaj yapıyor. 20'şer dakikalık seanslar olarak alıyoruz. Özellikle Arapların çok ilgisini çekiyor. İngiliz, Fransız, Rus turistler de ilgi gösteriyor." diyen Alçiçek, balıkların özellikle ölü derileri temizlediğini belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:00
  1. Antalya
  2. Su parkı
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