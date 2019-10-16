Afyonkarahisar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi,30 turist yaralandı. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen tur otobüsü, Şuhut-Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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