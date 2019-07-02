Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon İstanbul'da turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 taksi şoförü, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 taksi sürücüsü adliyeye çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 28 Haziran'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen taksi şoförlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin çalışma ruhsatlarının iptal edildiği ve emniyet otoparkına çekilen taksilerin plaka sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüphelilerin, 50 lira tutacak bir yer için yolu uzatarak bin ile bin 500 lira arasında para aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin de para vermek istemeyen iki turistin elinden parasını zorla aldığı, turistleri yol ortasında bırakarak kaçtığı ileri sürüldü. Öte yandan, soruşturma kapsamında ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.



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