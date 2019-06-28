Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon İstanbul'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim gibi bölgelerde araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla 63 taksici hakkındasoruşturma başlatıldı- Bu kapsamda 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildiği, 38 taksicinin de ruhsatlarının iptal edileceği bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda haklarında işlem başlatılan 63 taksiciden 25'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edileceği öğrenildi. Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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