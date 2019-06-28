0553 313 94 23

Turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon: 23 gözaltı

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon düzenlendi, 23 taksici gözaltına alındı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:38
Turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon: 23 gözaltı

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon düzenlendi, 23 taksici gözaltına alındı. Dolandırılan kişiler arasında Beşiktaşlı futbolcu Pablo Enzo Roco Roco’nun da olduğu öğrenildi.


İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenledi. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, 4 ay süren yoğun fiziki ve teknik çalışmadan sonra düğmeye bastı ve Türkiye’de bir ilk olan operasyonu başlattı. Düzenlenen operasyonla 63 taksiciye nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, bir taksicinin ise Cumhurbaşkanı’na hakaretten arandığı belirtildi.


Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’nun da dolandırılan isimler arasında olduğunu tespit etti. Beşiktaş’tan taksiye binen futbolcunun Sultanahmet’e geldiğinde taksicinin kendisinden bin TL gibi fahiş bir ücret talep ettiği öğrenildi. Beşiktaşlı futbolcuyu dolandıran şahıs da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Dolandırıcı taksiciler birbirleriyle bağlantılı şekilde çalışıyor


Polisin 4 ay süren çalışmasında, turistleri dolandıran taksicilerin kendi aralarında sürekli olarak iletişim halinde oldukları, ücreti ödememe, fazla bulma konusunda sorun çıkaran yolcuları taksiden indirerek geriden gelen diğer taksiciye bu şekilde yönlendirdikleri öğrenildi.


Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 23 taksici gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirtilen A.A’nın (56) da göz altına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, taksicilerin kullandığı araçlar emniyete götürülerek gerekli işlemler üzere araçlara el konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal Belediyesi’nin yaz sanat kursları için kayıtlar başladı
    1. Kartal Belediyesi’nin yaz sanat..
    2. Trabzonspor, LASK Linz forması giyen..
    3. Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi
    4. ANALİZ - Afrika'ya dış müdahalenin..
    5. Hentbolun başarılı antrenörleri..
    6. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    7. Mide bulandıran hareket! Metin uca..
    8. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    9. Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    10. Sıfır Atık Projesi’nde Diyarbakır’daki..
    11. Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu..
    12. Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu
    13. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    14. Galatasaray ortaokula nakil nasıl..
    15. Yaralı halde bulunan 138 yaban..
    16. Mimarsinan OSB ile Türk Telekom..
    17. Süs tavuğundan inşaat malzemesine..
    18. Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni
    19. Salihli’deki Galatasaraylılardan çift..
    20. Hükümlüler Selimiye Camisi'nin..
    21. Klasik araçlar Büyükçekmece’de
    22. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik..
    23. Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren..
    24. Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren..
    25. Çin ve Rusya anlaştı! Doların belini kır
    26. Mardinli çocukları sevindirdi
    27. Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı..
    28. Kuzey Carolina'da uçak evin üstüne..
    29. Stratejik Planlama Bilgilendirme..
    30. Aras Kargo’dan sokak hayvanları için..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!