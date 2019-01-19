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Turistlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Edirne'ye günübirlik Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler de simülatöre binerek emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar konusunda bilgilendirildi- Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt:- "Ülkemize misafir olarak gelen Yunanistan ve Bulgaristan uyruklu vatandaşlar da simülasyon aracına ilgi gösteriyor. Onların da araca binmek suretiyle test etmelerini sağlıyoruz. Memnuniyet duyduklarını gördük"

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:21
Turistlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de simülatöre bindirilen vatandaşlar, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar konusunda bilgilendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığınca Saraçlar Caddesi'ne konuşlandırılan simülatör aracılığıyla vatandaşlar, kaza anında yaşayabileceklerini uygulamalı test etme imkanı buldu. Vatandaşlara, kaza anında olabileceklerle emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Edirne'ye günübirlik Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler de simülatöre bindi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da simülatörü kullanan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de trafik kazaları nedeniyle çok fazla insanın kaybedildiğini söyledi. Ayrıca yaralıların da olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Hasarlı kazalar da ülke ekonomisine büyük kayıp veriyor. Ortalamanın üzerindeki trafik kazaları ve ölümler de bizi çok üzüyor. Burada da esas amacımız Emniyet Genel Müdürlüğü olarak uygulamalar. Biz bu kuralları 'Vatandaş buna uymasın, ceza keselim." düşüncesiyle koymuyoruz. Keşke bütün vatandaşlarımız kurallara uysa hiçbir ceza kesmesek. Ama kurallara uymayınca caydırmanın bir yolu da cezalardır. Cezalar kadar eğitici faaliyetlerde de bulunuyoruz. Bu faaliyetler kapsamında emniyet kemerinin faydasını bizzat göstermek için Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı simülasyon aracı var. Bunu vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.

Ayrıca ülkemize misafir olarak gelen Yunanistan ve Bulgaristan uyruklu vatandaşlar da simülasyon aracına ilgi gösteriyorlar. Onların da araca binmek suretiyle test etmelerini sağlıyoruz. Memnuniyet duyduklarını gördük. Bizim vatandaşlarımızdan da emniyet kemeri takma alışkanlığını artırmalarını istiyoruz."

- "Korkuyu emniyet kemeri önlüyor"

Bulgaristan'dan gelen İrfan Mustafa da tüm sürücülerin güvenli sürüş için emniyet kemeri kullanması gerektiğini belirterek, "Sürekli emniyet kemeri kullanıyorum. Simülasyon aracını da denemek istedim. Araç ters döndüğünde korkuyorsunuz ama emniyet kemeri düşmenizi engelliyor. Korkuyu emniyet kemeri önlüyor." dedi.

Polis ekiplerince simülasyon aracını kullananlara broşürler dağıtıldı, çocuklara ise kırmızı düdük, anahtarlık ve puzzle hediye edildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:21
  1. Emniyet kemeri
  2. Simülasyon
  3. turistler

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