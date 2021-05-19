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Turistlere bedava PCR testi yapılacak
Avrupa Turistlere bedava PCR testi yapılacak
Avrupa

Turistlere bedava PCR testi yapılacak

Vatandaşlarına bedava PCR testi sunan Fransa, önümüzdeki yaz Fransa’ya gelen turistler için yapılacak PCR testlerinden de ücret alınmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:28:00 -
Turistlere bedava PCR testi yapılacak

Yapılacak ücretsiz testlerle Fransa’yı yeni varyantlara karşı korumanın yanı sıra, turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Buna göre bu yaz itibari ile Fransa’ya gelen turistler Fransa’da bedava test olabilecek iken, kendi ülkelerine dönerken istenecek olan testler için de ücret ödemeyecekler.

Test fiyatları uçuş maliyetleriyle yarışıyor

Daha önce Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan ve PCR testlerinin yolculara maliyetinin karşılaştırıldığı araştırmada, dünyada PCR testinin yolculara en düşük maliyetlerinin ortalama 90 dolar, maksimum maliyetinin ise olarak 208 dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Yine aynı araştırma bazı yolculuklarda yapılan PCR test maliyetinin uçuş maliyetini geçtiğini ortaya koymuştu. Fransa’da ise bu ücretler sosyal sigorta tarafından karşılanıyor.

 

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