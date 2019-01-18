0553 313 94 23

Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokya'ya hayran kaldı

Karla kaplanan Kapadokya'da sıcak hava balonu turuna katılan turistler, bölgenin eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi

18 Ocak 2019 Cuma 11:21
Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokya'ya hayran kaldı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da turistler, karla kaplanan doğal güzellikler ile tarihi ve kültürel zenginlikleri gökyüzünden gördü.

Etkili olan karın ardından beyaza bürünen bölge eşsiz güzellik sergilerken, sıcak hava balonu turuna katılan ziyaretçiler peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek manzarayı kuş bakışı izleme imkanı elde etti.

Sabah saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanındaki hazırlıkların ardından peş peşe Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde süzüldü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yılbaşından beri ilk kez gerçekleştirilen gün doğumu turuna çok sayıda yabancı turist katıldı.

Tur sırasında ortaya çıkan sis, sıcak hava balonlarıyla bütünleşerek güzel bir görüntü oluşturdu.

Turun tamamlanmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan sıcak hava balonu pilotu Ümit Arı, 10 yıldır turistlere Kapadokya semalarında eşlik ettiğini, beyaza bürünen coğrafi güzellikler arasında uçuş yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Arı, "Aşk Vadisi üzerinde keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Uçuş güzergahımızda sıcaklık eksi 20 dereceydi. Uzun zaman sonra keyifli bir uçuş oldu. Bölgede yapılabilecek en keyifli güzel işlerden biri balon pilotluğu. Bu güzellikler arasında uçuş yapmak mutluluk veriyor." dedi.

Tayvanlı turist Yu Shih Ting ise Kapadokya'nın gökyüzünden çok daha ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Yu, "Burası çok güzel ve korunmuş tarihi yerlerle kaplı. Dün birçok yeri gezdikten sonra bugün de balon turuna katılarak gökyüzünden seyrettim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izlemenin eşsiz bir duygu olduğunu kaydeden Thai Fang da tur sırasında çektiği fotoğrafları sosyal paylaşım sayfasında yayımlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:21
  1. Kapadokya
  2. Kapadokya'da kış turizmi
  3. Nevşehir
  4. Sıcak hava balon turu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı
    1. Cesedi bulunan kadının anne ve..
    2. Albaraka Türk'ten dijital uygulama
    3. İBB'den öğrencilere karne hediyesi
    4. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrikalı..
    6. Okullarda karne heyecanı
    7. MDOB "Carmen Operası" hazırlıklarını..
    8. Multinet Up, GastroClub’ı satın alıyor
    9. Darbeci generalin odasından..
    10. Rektör olarak atanan Hatipoğlu'ndan..
    11. "Yolları böleriz, Türkiye'yi..
    12. Elektrik arızalarını önceden tespit..
    13. Bakan Varank müjdeyi verdi: 5 milyona..
    14. Okullarda karne heyecanı
    15. Negmar, şehit yakınları ve gazilerden..
    16. Bensu Soral kimdir nerelidir? Bensu..
    17. FETÖ sever Emin Çölaşan hakim..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü
    19. Tuva şal yeni koleksiyonuyla..
    20. Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan'dan..
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması