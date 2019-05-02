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"Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz"

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:07
"Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıldığını belirterek "Bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, Doğu Ekspresi ile ilk adımını attıkları tren turizmini kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Ankara-Kars arasında hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile harekete geçtiklerini bildiren Ersoy, "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz. Yeni hedefimiz Türkiye'de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlerimize de yaymak." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Doğu Ekspresi'nin asli görevinin ulaşımı sağlamak olduğunu ifade ederek turizm ekspresi olarak verilecek yeni hizmetin turistleri yer bulma zorluğundan kurtaracağını ve ekonomik açıdan oldukça faydalı olacağını kaydetti.

Trenleri popüler hale getirmek istediklerini belirten Ersoy, Türkiye'nin iç turizminde büyük ilgi gören trenlerin yurt dışından gelen ziyaretçiler için de güzel ve uygun bir seçenek olacağını ifade etti.

Ersoy, "Doğu Ekspresi" gibi hatların birer tanıtım aracı olarak kullanılabileceğine işaret ederek ilk turizm ekspresi olarak hazırlanan Turistik Doğu Ekspresi'nin diğer tren hatlarına da yaygınlaştırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ve atılacak yeni adımları ilerleyen dönemlerde açıklayacaklarını bildirdi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:07
  1. Doğu Ekspresi
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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