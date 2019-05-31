0553 313 94 23

Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı Sarıkamış’a ulaştı

Ankara’dan Kars’a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı, turizm cenneti olan Sarıkamış’a ulaştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:52
Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı Sarıkamış’a ulaştı

Ankara’dan Kars’a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı, turizm cenneti olan Sarıkamış’a ulaştı.


Tren yolcuları, şehitler diyarı Sarıkamış’a hayran kaldı. Doğu Ekspresi’ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi akşam saatlerinde 120 yolcu ile Kars’ın Sarıkamış ilçesine ulaştı.


Şehitler diyarına gelen Turistik Doğu Ekspresi, kısa bir molanın ardından Kars’a doğru yola çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:52
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Manisalı öğrencilerden Afrika’ya tıbbi umut
    1. (Özel) Manisalı öğrencilerden..
    2. 5 litre atık yağ getirene bulaşık..
    3. İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye..
    4. Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
    5. Silifke’de 7 bin kişi stattaki iftar..
    6. Alaşehir Kızılay’dan mahalle..
    7. Tüp bebekte 6 kurala dikkat
    8. Böyle diyor şair: "Bu uğursuz gecenin..
    9. 11 ilçenin kurumları boğulma olayları..
    10. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    11. "Türkiye dünya turizmi açısından..
    12. Polonyalıların sofralarına Türk..
    13. (Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı..
    14. Trump, Meksika’ya ağır fatura çıkarttı
    15. Canik Belediyesinden çalışanlarına..
    16. Ramazan davulcularından "Dünya..
    17. AB Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan'da
    18. Bayraklı’da kursiyerlerden resim..
    19. Merkez Bankası 28. Finansal İstikrar..
    20. Kahraman öğretmen anne 2 çocuğunu..
    21. Kasımpaşa İbrahim Üzülmez’i resmen..
    22. Gülüş tasarımı ile mutlu gülüşler
    23. Çankaya’da Dünya Çevre Günü’ne erken..
    24. Daikin Türkiye, İSO 500’de 75 basamak..
    25. Fuhuş zanlıları adliyede
    26. Burhaniye’de Kızıklı Yağlı Güreşleri..
    27. Meksika'da göçmen kampından firar
    28. 7 yaşında kalbi duran çocuk ADÜ’de..
    29. Bolu’da oteller yüzde 95 doluluk..
    30. Konfeksiyoncular peşin alamıyor,..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'