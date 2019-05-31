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"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'da

TCDD Taşımacılık AŞ'nin ilk seferini yapan ve önceki gün saat 19.55'te Kars'a gitmek üzere 120 yolcusuyla Tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzurum'da mola verdi- Yolculara Erzurum'daki Taşhan Çarşısı, Kongre Binası, Atatürk Evi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler gezdirildi

31 Mayıs 2019 Cuma 00:28
"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'da

ERZURUM (AA) - Tarihi Ankara Gar'ından hareken eden Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzurum'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin ilk seferini yapan ve önceki gün saat 19.55'te Kars'a gitmek üzere 120 yolcusuyla Tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzurum'da mola verdi.

Saat 20.30'da Erzurum Tren Garı'na ulaşan yolcular, buradan araçlara alınarak kentin tarihi Taşhan Çarşısı'na götürüldü.

Tarihi mekanı gezen yolcular, çarşı esnafından da Oltu taşı işlemeli takı ve hediyelik eşyalar satın aldı.

Kentteki Kongre Binası'nı da gezen yolculara, daha sonra Atatürk Evi'nde Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce hazırlanan Mustafa Kemal’in Erzurum'a gelişi ve Erzurum Kongresi çalışmalarını anlatan tiyatro gösterisi sunuldu.

Oyun sonrası misafir yolculara tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler gezdirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yolculara eşlik ederek rehberlik yaptı.

Yolcular saat 01.00'de Erzurum Garı'na geçerek aynı tren ile son durakları Kars'a hareket edecek.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 00:28
  1. "Turistik Doğu Ekspresi"
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