Turistik denizaltı ile mavi derinliklere indiler

Deniz Ticaret Odası (DTO) Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleriiçerisinde, Turistik denizaltı ’ Nemo Primero’’ denizaltısı ile mavi derinliklere indiler.

Deniz turizmine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında ilk dalışını gerçekleştiren ve her gün yerli ve yabancı yüzlerce turisti Akdeniz’in mavi derinliklerine indiren Nemo Primero ile denizin altına inen DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, alternatif turizm adına Antalya’da önemli bir işe imza atan Nemo Primero kaptan ve ekibine teşekkür ederek, “ 1 Temmuz Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinliklerimiz içerisinde yer alan Turistik denizaltı ’ Nemo Primero’’ ile Akdenizin derin sularına daldık. Yaklaşık 35 mt. Denizin altında yer alan ve Antalya’nın en önemli batıkları içerisinde yer alan Fransız savaş gemisi St. Didier Batığı’nı görme şansı bulduk” dedi.

Submarine Turkey tarafından 2017 yılında Finlandiya’dan alınarak Antalya’ya getirilen turistik denizaltı ’Nemo Primero’, yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in su altı güzellikleri tanıştırıyor. İlk resmi dalışını 11 Nisan 2017 tarihinde Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki Fransız savaş gemisi St. Didier Batığı’na gerçekleştiren Nemo Primero, oldukça ilgi çekiyor. Bölgeye dalış yapamayan sualtı meraklıları Nemo Primero ile su altı güzelliklerini ve batığı görme şansı buluyorlar.