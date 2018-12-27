Taksici bu sefer piyanisti dolandırmaya kalktı
Piyanist Anjelika Akbar, bir taksi şoförünün kendisini turist sanıp Taksim- Harbiye arası için 20 euro (120 TL) istediğini söyleyerek tepki gösterdi.27 Aralık 2018 Perşembe 12:35
Piyanist Anjelika Akbar, Taksim'den Harbiye'ye gitmek için bindiği takside, şoförün kısa bir mesafe için 20 euro istediğini söyledi.
Turist sandı
Taksicinin kendisini turist sandığını söyleyen Akbar, yaşadığı olaya sosyal medya hesabında şöyle tepki gösterdi:
"Pera Müzesi'nden taksiye binip 'Harbiye' dedim. Şoför beni yabancı sanıp 20 Euro istedi. Türkçe olarak 'Orası çok yakın, ne diyorsunuz!' deyince utanıp uzaklaştı. Turistlere karşı imajımız kötüleniyor."
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