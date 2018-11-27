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Turist dolandıran taksicinin aracı trafikten men edildi

Beyoğlu'nda turistleri dolandırmaya çalışan taksiciye para cezası uygulanırken aracı da trafikten men edildi.

27 Kasım 2018 Salı 20:18
Turist dolandıran taksicinin aracı trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve "turist dolandıran taksici" olarak basında yer alan 34 TCR 98 plakalı aracın sürücüsüne ulaşıldığı belirtilerek, "Sivil Trafik Ekipler Amirliğimiz ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın çalışma ruhsatının geçersiz olduğu tespit edilmiş, sürücü S.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/5 maddesinden cezai işlem uygulanıp, araç trafikten men edilmiştir." denildi.

Araca bin 2 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:18
  1. İstanbul
  2. turist dolandıran taksici

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