'Turist dolandıran taksici' yakalandı
İstanbul’da turistleri dolandırdığı iddia edilen bir taksici yakalandı. Taksi sürücüsüne para cezası yazılırken, araç da trafikten men edildi.28 Kasım 2018 Çarşamba 06:25
Emniyetten yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve "turist dolandıran taksici" olarak basında yer alan 34 TCR 98 plakalı aracın sürücüsüne ulaşıldığı belirtilerek, "Sivil Trafik Ekipler Amirliğimiz ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın çalışma ruhsatının geçersiz olduğu tespit edilmiş, sürücü S.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/5 maddesinden cezai işlem uygulanıp, araç trafikten men edilmiştir." denildi.
Araca bin 2 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
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