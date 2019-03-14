Turist çiftin tartıştıktan sonra intihar ettiği iddiası
Taksim’de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.14 Mart 2019 Perşembe 21:54
Taksim’de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.
Turist olarak Türkiye’ye gelen İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram (27) ve Tatari Masjedi Mahal Narsin (29), dün akşam saatlerinde Taksim’de kaldıkları otelde kendilerini 8’inci kattan merdiven boşluğuna bırakarak intihar etti. Genç çifttin önce tartıştıkları sonra ise intihar ettikleri iddia edildi.
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