Turhal’da çörekotu hasadı yapıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde düzenlenen tarla gününde çörekotu hasadı yapıldı.

Turhal Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Tıbbi Aromatik Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında Uluöz köyünde Çörekotu Demonstrasyon alanında Tarla Günü düzenlenerek çörekotunun hasadı yapıldı. Tarla gününe katılan Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak, “Çörekotu Akdeniz ülkelerinde yayılış göstermekte olup, toplam 20 türü içermektedir Bunlardan 12 tür ülkemizde bulunmaktadır. Peygamber efendimiz (SAV) bir hadislerinde “Bu siyah tohum ölümden gayrı, her derde devadır” demiştir. Çörekotu tohumu ve tohumundan elde edilen preparatlar şifa kaynağı olarak birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, lezzet ve koku verici özelliğinden dolayı, tohumları baharat ve çeşni olarak değerlendirilmektedir.İlçemiz Uluöz köyünde yaklaşık 150 dekar alanda çörekotu ekilmiştir” dedi.

Devletin dekar başına 100 TL teşvik verdiğini hatırlatan Üçer, “Uygulanan proje ile çörekotunun ilçemiz sınırlarında yetiştiriciliğin arttırılarak 2020 yılında 300 dekara 2023 yılında bin dekarlık alana çıkarılması hedeflenmektedir” diye konuştu. Konuşmaların ardından Turhal’da ilk defa çörek otunun hasadı yapıldı.