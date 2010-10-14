Turgut’u zehirlediler

Semra Özal da aynı fikirde: Turgut zehirlendi 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanaltürk televizyonunda yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Semra Özal, “Ambulans olsaydı hastaneye sedye ile getirilirdi. Garsonu ve yaveri kucaklayarak makam aracına götürmüşler. Orada doktor yoktu. Hastaneye iki kişinin kollarında sürüklenerek getirildi, bunlar görüntülerde mevcut. Bir televizyon kanalında izledim; ambulans gelmiş olsaydı, hastaneye sedye ile girmez miydi?” şeklinde konuştu. “Ben eşimin zehirlendiğini düşünüyorum” diyen Semra Özal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turgut Bey'in hayatında yemediği iki şey vardı: Biri kuru fasulye, diğeri limonata. Kaya Toper ve yanındaki iki kişi bir kokteyle gitmek için ısrar ettiler, Bulgar Konsolosluğu'nun bir kokteyliydi. Israrlara dayanamayıp oraya gittiler. Akşam eve geldiğinde ben kendisine yemek hazırlamıştım, bana bir şey yemeyeceğini söyledi. Ben de kendisine “Orada bir şeyler mi yedin?” diye sordum, “Hayır bir şey yemedim, sadece bir bardak limonata içtim” dedi. Ben kendisine “Turgut Bey sen hayatında limonata içmezsin” dedim, o da bana “Kokteylde ‘Sayın Cumhurbaşkanım siz içki içmiyorsunuz, sadece sizin için hazırladık bu limonatayı’ dediler, ben de ayıp olmasın deyip bir bardak içtim’ dedi. Ben bu limonatadan şüpheleniyorum.”