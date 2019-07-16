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Turgutlu’yu temsil edecekler

Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Akçaabat’ta düzenlenecek olan 29.

16 Temmuz 2019 Salı 14:58
Turgutlu’yu temsil edecekler

Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Akçaabat’ta düzenlenecek olan 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nde Turgutlu’yu temsil edecek.


Akçaabat Belediyesince her yıl geleneksel hale getirilen, uluslararası kimliğe sahip, en büyük festivallerinden birisi olan Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivalinin 29’uncusu 18 ile 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından festivale gelecek halk oyunları ekiplerinin yer alacağı festivalde Turgutlu Belediyesi olarak katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi de düzenlenecek olan bu festivale katılarak orada yöremize ait birbirinden farklı oyunları sergileyecekler. Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden festivale gelecek halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile festival tam bir şenlik havasında olacak. Hem orada farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma imkanına sahip olacaklar hem de bu kültürü gelecek nesillere aktarma adına bir tecrübe yaşayacaklar.” dedi.


Başkan Akın ayrıca Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibine katılmak isteyen vatandaşların Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulanarak kayıt yaptırabileceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:58
  1. kültür
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