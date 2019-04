Turgutlu’nun yeni dönem ilk meclisi toplandı

Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yeni Belediye Başkanı Çetin Akın ve yeni meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Çetin Akın döneminin ilk meclis toplantısı olma özelliğini taşıyan toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

Turgutlu Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısı olan nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında Turgutlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantı sonunda 14 gündem maddesi karar bağlandı. Toplantıdan önce bir açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Çetin Akın “Bilindiği üzere 2019 yılı Mart ayı itibariyle şahsım ve sizlerle birlikte Turgutlu’da yeni bir dönemin kapısını açtık. Öncelikle bu noktada siz değerli Meclis Üyelerimiz huzurunda şahsıma vermiş oldukları destekten dolayı tüm Turgutlulu hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim sahasında da ifade ettim, geçen hafta da oy vermiş vermemiş tüm hemşerilerime de ’Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun tüm hemşehrilerimin başımın üstünde yeri vardır’ diye hitap ettim. Dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı çizgi doğrultusunda olacağımın sözünü bir kez daha yenilemek isterim. Turgutlu halkı sandıkta kararını verdi. Bizlere ‘birlikte yönetin’ mesajını da en net bir şekilde ifade etti. Bizler bundan sonra ’Turgutlu’yu birleşe birleşe, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, hesap vererek yöneteceğiz’ Halkımızın bizlere verdiğiniz her bir oyun anasının ak sütü gibi helal olması için hep birlikte çalışacağız. Meclisimizde alacağımız her kararın altında bizlerin, sizlerin olduğu kadar Turgutlu’da yaşayan her bir vatandaşımızın imzası ve oluru olacaktır.İlçemizi birlikte yönetmek adil bir şekilde hesap verecek şekilde yönetmek için yola çıktık. Turgutlu’yu çok daha yaşanılabilir, daha modern, her bir vatandaşının mutlu bir şekilde yaşadığı bir kent haline getireceğiz. Ben Çetin Akın sözü verdim, değerli meclisimizden de vereceğimiz mesajlarla Turgutlu halkına en iyi hizmeti götüreceğimizin sözünü vermekten ayrıca bir mutluluk duyacağım” dedi.

Komisyonlar oluşturuldu

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclisin ilk gündem maddesi meclis 1. ve 2. başkan vekili ile 4 meclis katibinin (2 asil, 2 yedek) seçilmesi oldu. Kapalı oylama ile yapılan seçimde meclis 1. başkan vekilliğine İbrahim Kara, 2. meclis başkan vekilliğine Mürşid Gedizli seçilirken, meclis katipliklerine de asil üyeler olarak Veysel Başçı, Serhat Seyhan yedek üye olarak da Olcay Özsürücü ile Hasan Buka seçildi. 3 daimi encümen üyeliğine İbrahim Çevikbudakçı, Hasan Buka ve İsmail Parmaksız seçilirken, imar komisyonuna ise Burhan İrk, Hüseyin Maliz, Ömer Sakı, Hasan Koç ve Veysel Başçı seçildi. Tarife komisyonuna Hasan Yaman, Recep İşleyen, Mustafa Yavaş, Serhat Seyhan, Olcay Özsürücü seçilirken, plan ve bütçe komisyonuna ise Esma Toprak, Hüseyin Maliz, Ferhat Yıldız, Mustafa Yavaş, Cem Yıldırıncan seçildi.Gediz Havzası İlleri Çevre Koruma Hizmet Birliği’ne Hasan Buka, Nevin Baş ve Serhat Seyhan seçilirken, Ege Belediyeler Birliğine de Mustafa Yavaş ve Cem Yıldırıncan seçildi.İlçe Milli Müdafaa Mükellefiyeti komisyonuna İbrahim Çevikbudakçı, Tadilat Komisyonu’na Veysel Başçı, Ömer Sakı, İlçe satış komisyonuna da Cem Yıldırancan seçildi.

Meclis her ayın ilk salı günü toplanacak

Gündemin bir diğer maddesi olan 2019 yılı meclis toplantılarının gün ve yeri ile aylık tatilin belirlenmesinde ise meclisin her ayın ilk salı gününde toplanmasına ve yıl içerisinde tatilin olmamasına karar verildi. Belediye memurları yetkili sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanı Çetin Akın’a oy birliği ile yetki verilirken, başkanın senelik izin kullanımının görüşülmesinde de kanun gereği istenildiği zaman yıl içerisinde 30 gün izin kullanımı kararlaştırıldı. Başkan yardımcılarının ödeneği ile meclis üyeleri huzur hakkının tespiti de kanunda ön görülen ücret üzerinden görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Gündemin son maddesi başkanlık makamının 2018 yılı faaliyet raporu da yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Alınan kararların Turgutlu’ya Manisa’ya hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Çetin Akın, kararların alınmasında emeği geçen meclis üyelerine teşekkür ederek oturumu sonlandırdı.