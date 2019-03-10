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Turgutlu’nun içme suyuna yeni sondaj takviyesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezindeki mahallelerin içme suyu kapasitesini arttırmak için açtığı sondajdan saniyede 13 litre verime sahip su elde etti.

10 Mart 2019 Pazar 11:22
Turgutlu’nun içme suyuna yeni sondaj takviyesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezindeki mahallelerin içme suyu kapasitesini arttırmak için açtığı sondajdan saniyede 13 litre verime sahip su elde etti.

 

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi için yoğun mesaisine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Turgutlu ilçe merkezindeki mahallelerin içme suyu kapasitesini artırmak adına başladığı sondaj çalışmasını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada 200 metre derinliğindeki yeni kuyudan saniyede 13 litre verime sahip su elde edildi. Alınan su numunesi İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilmek üzere gönderildi. Analiz sonuçlarına göre suyun mahallelerin içme suyu deposuna bağlantısı yapılacak.

 

Şehitler Mahalle Muhtarı Eşref Başaran, “Sağ olsunlar MASKİ yetkilileri taleplerimize duyarsız kalmadı ve yeni bir sondaj açtı. Güzel verim elde edildi. Şuanda su numune sonuçlarını bekliyoruz. Bize bu hizmetleri sağlayan Cengiz Başkanımıza vereceğimiz desteğimizle beraber aynı yolda yürümeye devam etmek istiyoruz" diyerek çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ yetkililerine teşekkür etti.

 

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Adil Beldek ise şunları söyledi: “MASKİ yetkilileri ilçemizin tamamının yararlanacağı yeni sondaj açtı ve su numunesi alındı. Şimdi çıkan sonucu bekliyoruz. MASKİ’nin hizmetlerinden memnunuz. Ne zaman arasak ulaşabiliyoruz. Ne sıkıntımız varsa hemen çözülüyor. Büyükşehir ve MASKİ sayesinde daha da iyi hizmetlerin geleceğine inanıyoruz. Cengiz Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz ve kendisine destek olacağız. Kendisine çok teşekkür ederiz."

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:22
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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