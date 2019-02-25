Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi yenilendi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi Turgutlu Belediyesi tarafından yenilendi.

Turgutlu Belediyesi, ilçenin en önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’ndeki komple yenileme çalışmalarını tamamladı. Işıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ışıl ışıl bir görüntüye sahip olan Cumhuriyet Caddesi hem esnafın hem de vatandaşların takdirini kazandı. Caddenin Turgutlu’ya hayırlı olmasını temenni eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlumuzun can damarlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde 15 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Işıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla cadde ışıl ışıl bir görüntüye kavuştu. Ortaya çıkan bu güzel çalışma Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.