Turgutlu’nun 15 mahallesine 25 bin metrekare parke taşı

Turgutlu Belediyesi, hem merkez mahallelerde hem de kırsal mahallelerde parke taşı yenileme çalışmalarıyla şehre rahat bir nefes aldırırken, bu kapsamda 15 mahalle içerisine de yaklaşık 25 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla şehrin dört bir yanında yol sorunlarını çözdüklerini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Yenilenen cadde ve sokaklarımız Turgutlu’ya ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Turgutlu’nun 61 mahallesinin yollarında yenileme çalışması gerçekleştiren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda hem kırsalda hem de şehir merkezinde 15 mahallenin daha sokaklarını yeniledi. 15 mahallede yaklaşık 25 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarda şehir merkezinde Subaşı Mahallesi Bahadır Sokak, Selvilitepe Mahallesi Umut Sokak, Kudret Sokak, Orkide Sokak, Armağan Sokak, Rüzgarlı Sokak, Kanibey Sokak,Sahiller Sokak, Irmak Sokak, Atatürk Mahallesi Dürüst Sokak, Kurtuluş Mahallesi Dikiciler Sokak, Bağclar Sokak, Turan Mahallesi Mangaltepe Sokak, Yıldırım Mahallesi Çatalçeşme Sokak, Albayrak Mahallesi Burçak Sokak, Begonya Sokak, Yiğitler Mahallesi Saban Sokak, Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak, Demircan Sokak, Adalı Sokak, Korutürk Sokak, kırsal mahallelerimizde Sivrice, Sinirli, Gökgedik, Çıkrıkçı, Urganlı ve Dalbahçe Mahallelerinde 25 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmasını tamamlayarak sokaklarımızı kullanıma açtık. Her mahallemize eşit hizmet anlayışımıza hem kırsalımıza hem de merkezimizde çalışmalarımız devam edecek. Yenilenen cadde ve sokaklarımıza Turgutlu’ya ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.