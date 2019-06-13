Turgutlulu muhtarlar sorunlarını anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesindeki mahalle muhtarları ziyaret edilerek, sorunları dinlendi, istek ve talepleri alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yapmış oldukları mahalle ziyaretleri ile hem vatandaşlar hem de muhtarlar ile görüşerek bilgi almaya devam ediyor. Eksikliklerin giderilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi alan ekipler ziyaretlerde muhtarlardan da bilgi alarak çözüme yönelik projelerin üretilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Turgutlu ilçesine yapılan ziyarette Çepnibektaş, Ören, Akçapınar ve Derbent Mahalleleri ziyaret edilerek vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya gelindi. Ziyarette Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Yılmaz Usta, Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürü Duran Akdağ ve Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak hazır bulundu. Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, Ören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ortaç, Akçapınar Mahalle Muhtarı Ekrem Hayritürk ve Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkut ve mahallede bulunan üreticiler ile yapılan görüşmelerde mahallede yaşanan sorunlar ve çözüm yolları üzerine bilgi alışverişi yapıldı. Muhtarların ve vatandaşların taleplerinin alındığı görüşmelerde, tespit edilen sorunlar, mahallelerde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması ile çiftçilerin gelir ve refah düzeylerinin yükseltilmesini temin etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum kuruluşları nezdinde uygulanabilecek projeler ve yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların yapılacağı bilgisi verildi.