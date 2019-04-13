Turgutlu’da trafik kazası: 7 yaralı MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde Manisa Kavşağında meydana gelen kazada kavşakta S.K. yönetimindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada S.K., S.K., S.D., V.Ç., B.K., M.C. ve S.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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