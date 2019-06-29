Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı Manisa’nın Turgutlu ilçesinde saman yükü taşıyan seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın sebebiyle küle döndü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde saman yükü taşıyan seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın sebebiyle küle döndü. Yol ortasında alev alev yanan tır korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kırıkkale’den İzmir’in Menemen ilçesine gitmek için yola çıkan Bilal Karaca yönetimindeki 71 EV 486 plakalı tır, Manisa-İzmir yol ayrımında bir anda alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm tırı sardı. Sürücü, alevleri görür görmez tırdan inerek itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen AKS ve itfaiye ekipleri yanan tıra hemen müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek oldu. Yangın sırasında karayolu trafiğe kapatılırken, çevredeki sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Tır sürücüsü, aracının alevler içinde yanışını üzgün gözlerle izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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