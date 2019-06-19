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Turgutlu’da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde son günlerdeki sağanak yağış, tarım arazilerinde de zarara neden oldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
Turgutlu’da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde son günlerdeki sağanak yağış, tarım arazilerinde de zarara neden oldu. Üzüm bağları ve meyve bahçeleri yağıştan olumsuz etkilendi.


Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, sağanak yağış sonrası tarım arazilerinde meydana gelen zarar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğü ve ziraat odası ekiplerinin zarar tespit çalışmaları için tarım arazilerinde çalışma yaptıklarını belirten Şenol, "Turgutlu’da dün yaşanan aşırı yağış nedeniyle tarım arazilerimizin büyük bölümü zarar gördü. Yağış nedeniyle üzüm bağlarımızda taneler dökülürken, meyve ağaçları kırıldı. Çiftçilerimizin çalışmaları zaten zorken, şimdi daha da zorlaştı. Zarar çalışmalarını bir an önce sonuca ulaştırıp, çiftçilerimizin zararının azda olsa telafi edilmesi için çalışacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:49
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