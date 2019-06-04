0553 313 94 23

Turgutlu’da resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde protokol üyeleri, oda başkanları, dernek temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Ortapark’ta resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

04 Haziran 2019 Salı 16:02
Turgutlu’da resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde protokol üyeleri, oda başkanları, dernek temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Ortapark’ta resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.


Ortapark’ta başlayan bayramlaşma törenine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Askerlik Şube Başkanı Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Turgutlu Şube Başkanı Hüsamettin Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, dernek temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Ortapark’ta gerçekleştirilen resmi törenin ardından protokol üyeleri Turgutlu Huzurevi’ni ziyaret etti. Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul ve Yetimleri Derneği ile Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı’nı da ziyaret ederek programa devam eden protokol üyeleri son olarak Turgutlu İlçe Şehitliğini ziyaret etti. Burada şehitlerin mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığına geçerek burada partililerle bayramlaştı. Başkan Akın ile birlikte CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, meclis üyeleri ve partililer bayramlaşma törenine katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:02
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den flaş Huawei açıklaması
    1. İngiltere'den flaş Huawei açıklaması
    2. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla..
    3. Kayınbiraderlerini vurdu: 1 ölü, 1..
    4. Taksim ve İstiklal’de bayram yoğunluğu
    5. Antalya bayramı ‘dolu dolu’ yaşıyor
    6. 28 avroya Avrupa turu yapabilirsiniz
    7. Yahyalı’da Bayramlaşma
    8. Çin'den ABD'ye gidecek vatandaşlarına..
    9. Keskin Belediye Başkanı Yıldırım..
    10. Beşiktaşlı futbolcuya hapis cezası!
    11. Balık tutmak için girdiği gölette..
    12. Turgutlu’da resmi bayramlaşma töreni..
    13. Gaziantep Valisi Davut Gül,..
    14. Cabbar Başkan’dan Çocuklara Bayram..
    15. ABD Başkanı Trump Downing Street’te
    16. İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit..
    17. Marmaris’te resmi bayramlaşma töreni..
    18. Kampta akrep sokan kadına drone’lu..
    19. Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    20. Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran..
    21. Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı
    22. "Katma değeri yüksek ürünler..
    23. Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından..
    24. Develi İlçe Protokolünden Trafik..
    25. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    26. Ersan İlyasova: “Milli takımla madalya..
    27. Aman dikkat! Neden tatilden sonra..
    28. Zonguldak'taki bıçaklı kavga
    29. Uçuruma düşerek hayatını kaybeden..
    30. Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler..
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."