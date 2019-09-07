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Turgutlu’da kurtuluş coşkusunda Melek Mosso rüzgarı

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ kapsamında sahne alan Melek Mosso, Turgutlululara unutulmaz bir gece yaşattı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
Turgutlu’da kurtuluş coşkusunda Melek Mosso rüzgarı

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ kapsamında sahne alan Melek Mosso, Turgutlululara unutulmaz bir gece yaşattı.


Turgutlu, bu yıl ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ni dolu dolu kutladı. Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin finali Melek Mosso konseri ile oldu. Etkinliklerin ilk gününde eski belediye binası bahçesinde Yazar Hasan Özkılıç, imza törenine katılarak, okurları ile buluştu. Günün ikinci etkinliğinde ise Turgutlu Belediyesi bağlama kursiyerlerinin verdiği konser ile devam etti. Bağlama kursiyerlerinin konserine Kaymakam Ali Yılmaz ve eşi, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın da katıldı. Konser sonrası Kaymakam Yılmaz ve Başkan Akın, kurs eğitmeni İbrahim Acet başta olmak üzere konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edip plaket takdim etti. Başkan Akın, daha sonra yazar-şair Ali Lidar’ın imza gününe katıldı.



Melek Mosso Turgutlu’yu salladı


Gecenin ve etkinliklerin finalinde ise Melek Mosso sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda düzenlenen konsere CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da katıldı. On binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Melek Mosso seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve dans gösterisi ile Turgutlululara muhteşem bir gece yaşattı. Gecede Melek Mosso adına dikilmiş 10 adet ağaç fidanı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “30 Ağustos günü büyük zafer yürüyüşümüz ve Fettah Can konseri ile başlayan ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizi’ bugün Melek Mosso konseri ile final yapıyor. Her gece ayrı bir kültür gecesi yaşadık. Her gece siz değerli hemşehrilerimize bir arada olduk. Bugün de Melek Mosso hem bizlere hem siz Turgutlululara muhteşem bir gece yaşattı. Ben Melek Mosso ve ekibini, ayrıca bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen festival komitesine, başkan yardımcılarımıza, daire müdürlerime, personelime ve emniyet mensubu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.


Konser hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
  1. konser
  2. imza günü
  3. kültür

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