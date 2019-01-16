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Turgutlu'da çocuklar taşıma kar üzerinde eğlendi

Belediye tarafından kamyonlarla ilçe merkezine getirilen karda oynayan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:36
Turgutlu'da çocuklar taşıma kar üzerinde eğlendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye ekipleri, çocukların oynaması için ilçe merkezine kamyonlarla kar getirdi.

Turgutlu'da kar yağışının etkili olduğu Güney, Dağmarmara ve İğneci mahallelerinden kamyonlarla taşınan kar, ilçe merkezindeki Ortapark'a ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na döküldü.

Yıllardır ilçe merkezinde kar görmeyen çocuklar ve vatandaşlar, parkta ve meydanda kar görünce büyük sevinç yaşadı.

Meydandaki kar etrafında buluşan çocuklar ve yetişkinlerin kar topu oynadığı anlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Meydanda arkadaşlarıyla kar topu oynayan Gözde Sönmez (29), arkadaşlarıyla kar yığınını görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İlçe merkezinde uzun yıllar kar görmemiştik, parkta herkes oyun oynuyordu. Kimi kartopu savaşı, kimi ise kardan adam yapıyordu. Biz de yaşımıza aldırmadan oynayanlara katıldık." dedi.

- "Çocuklar için düşündük, yetişkinler de keyif aldı"

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, dün akşam ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın mutluluğunu ilçe sakinleriyle paylaşmak istediklerini dile getirerek, "Güney, İğneci ve Dağmarmara gibi yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu ama ilçe merkezine yağmadı. Biz de ilçe merkezimizde bulunan çocuklarımız için böyle bir şey düşündük ama bundan sadece çocuklarımız değil yetişkinlerimiz de büyük keyif aldı." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:36
  1. Belediye'den kar
  2. Turgay Şirin
  3. Turgutlu Belediyesi

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