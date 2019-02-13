Turgutlu’da Atatürk Mahallesi de yeşilleniyor

Turgutlu Belediyesi atıl durumdaki alanları değerlendirmeye devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi’nde bulunan düğün salonu çevresine 130 adet mazı ağacı fidanı dikildi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahar mevsimi öncesinde ilçe genelinde ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına hız verdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde Atatürk Mahallesi’nde bulunan düğün salonu çevresine bulunan alana 130 adet mazı ağacı fidan dikildi. Şehrin dört bir yanını yeşillendirecek, kente renk katacak çalışmaların devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bu kez Atatürk Mahallesi’nde ağaç dikimi gerçekleştirdik. Dikilen ağaç fidanları mazı ağacının fidanı. Bizler ‘dikilecek bir fidan insan yaşamını değiştirir’ düşüncesiyle hareket ediyoruz ve doğaya yeşile önem veriyoruz. İnşallah toprakla buluşan fidanlar boy verdiğinde sokak sakinlerimizin yazın gölgesinde oturabileceği bir alan ortaya çıkacak” dedi.