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Turgutlu’da 25 yıllık yol yenileniyor

Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu’nun birinci ve ikinci etabını sil baştan yenileyerek kullanıma açan Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatlarıyla Türkmen Yolu’nun Atatürk Bulvarı ile Akçakmak kısmı olan üçüncü kısmında yol kaldırma çalışmalarına başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
Turgutlu’da 25 yıllık yol yenileniyor

Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu’nun birinci ve ikinci etabını sil baştan yenileyerek kullanıma açan Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatlarıyla Türkmen Yolu’nun Atatürk Bulvarı ile Akçakmak kısmı olan üçüncü kısmında yol kaldırma çalışmalarına başladı. Bu yolun en son 25 yıl önce yenilendiğini belirten Başkan Akın ilçede ‘köstebek yuvası’ diye tabir edilen yol bırakmayacaklarını söyledi.


Yol yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediyesi, şimdi de en son 1994 yılında yenilenen ve şehrin en işlek yollarından olan Türkmen Yolu’nun üçüncü kısmında yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Türkmen Yolu’nun birinci ve ikinci kısmını yenileyerek kullanıma açtıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “Seçim döneminde bir söz vermiştik. Göreve başladığımız günden itibaren Turgutlu’da köstebek yuvası diye tabir edilen cadde ve sokak kalmayacak demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluğunu yaşıyoruz. İki ekibimiz bu konuda hazır durumda. Şimdi de en son 1994 yılında yenilenen Atatürk Bulvarı ile Akçakmak Yolu arasında kalan ve en işlek yollardan biri olan Türkmen Yolu’nun üçüncü kısmında yenileme çalışmalarına başladık. Bilindiği üzere Türkmen Yolu’nun birinci ve ikinci kısmını sil baştan yenileyerek kullanıma açmıştık. Şimdi de 25 yıldır yenilenmeyen kalan kısmını ekiplerimiz kaldırmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde bu kalan kısmı da yenileyip kullanıma açmayı hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
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