0553 313 94 23

Turgutlu’da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

28 Mayıs 2019 Salı 18:17
Turgutlu’da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.



Çepnidere Mahallesi’nde bulunan meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Balıkesir’de mahalleliler dereden yayılan kötü kokuya isyan etti
    1. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    2. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    3. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    4. İDO’da yaz tarifesi başlıyor
    5. İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    6. Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve..
    7. Ecrin’in cesedi paramparça
    8. Sağlık Müdürü Öz sıcak hava konusunda..
    9. (Özel) Pendik’de gençlerin kavgası..
    10. Depoda mahsur kalan yavru kedi polisi..
    11. İhlas Koleji Öğrencisi Avrupa Gençlik..
    12. D vitamini eksikliği MS’i tetikliyor
    13. Borsa güne yükselişle başladı
    14. Pamuk üreticisine destekleme priminde..
    15. (Özel) Balıkçılar, yunusların ağlarda..
    16. Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren..
    17. OSB Toplantısı Vali Pehlivan..
    18. Bünyan’da spor heyecanı başlıyor
    19. Kültürel istihdamın yüzde 50’sini..
    20. ABD’den Çin’e para politikası uyarısı!
    21. Sosyal denge tazminatında mutlu son
    22. Kahta’da “Yaz Spor Okulu” açıldı
    23. (Özel) Duvara sıkışan kediyi kurtarma..
    24. Akyazı Belediyesi’ne yeni ilaçlama..
    25. Hurdaya dönen araçta can pazarı: 3..
    26. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok:..
    27. U19 final maçı sonrası tekme ve..
    28. Firmalar ihracat ile nefes alacak
    29. Metruk evde çıkan yangın mahalleliyi..
    30. Proje Ekrem bilinçaltını kustu
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum