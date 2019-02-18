Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı ile perde diyecek

Turgutlu Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezonu ‘Dokuz Canlı’ adlı komedi oyunuyla açmaya hazırlanıyor. Tayfun Türkili’nin yazdığı, Alpay Erdoğmuş’un yönettiği komedi türündeki oyun, 27 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşecek prömiyerle Turgutlulu tiyatro severler için ‘perde’ diyecek.

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu, 2018-2019 Tiyatro Sezonu’nu ‘Dokuz Canlı’ adlı oyunla açarak, Turgutlulu tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tayfun Türkili’nin yazdığı, Turgutlu Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş’un yönettiği ‘Dokuz Canlı’ 27 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda prömiyer yapacak. Aydın Bilal Dönmez, Serpil Karadadaş, Aysel Baylan, Himmet Çetin, Ali Karagözlü, Yasin Kızıldurak ve Harun Yılmaz’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı oyunun ışık-ses ve efekt koltuğunda Muharrem Meraklı, dekor-tasarımda ise Mustafa Cemal Boyacı yer alıyor. Tüm tiyatro severleri ‘Dokuz Canlı’ adlı oyuna davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Yaklaşık 5 yıldır sahnelediği oyunlarla ilçemiz halkının karşısına çıkan Şehir Tiyatromuz, bu yıl da yepyeni bir oyunla ‘perde’ diyecek. Tüm oyuncularımızı şimdiden tebrik ediyor, tüm tiyatroseverlerimizi oyunumuzu izlemeye davet ediyorum” dedi.