0553 313 94 23

Turgutlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Turgutlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:33
Turgutlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Turgutlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.


Geçtiğimiz haftalarda uzun bir aradan sonra toplanarak genel kurul toplantısını gerçekleştiren Turgutlu Kent Konseyi, Cuma günü de Yürütme Kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen yürütme kurulu toplantısına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı. Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen tarafından yönetilen toplantıda konuşan Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak uzun bir aradan sonra Kent Konseyi genel kurulunu geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirdik. 3 oturumlu seçimle bir başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimini yaptık. Bugün de yürütme kurulu ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Burada amacımız Turgutlu’ya hizmet etmek, Turgutlu’nun sorunlarına çözüm bulmak için çabalamak. Bugün meclis komisyonları ve alt çalışma grupları oluşturulacak. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak hizmet binamızın 7. katında Kent Konseyi için bir yer yapıyoruz. Toplantı salonu da olacak. Bundan sonra Kent Konseyi belediye ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Ben mecliste ve komisyonlarda yer alan arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Daha sonra Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen tarafından Kent Konseyi Genel Sekreterliği için Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen’in ismi önerildi ve Gökmen Kent Konseyi Genel Sekreteri oldu. Ardından Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi, Muhtarlar Meclisi oluşturuldu. Buna istinaden alt çalışma grubu olarak Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Grubu, Tarım ve Hayvancılık Grubu, Afet ve Kriz Yönetimi Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Tüketici Hakları Grubu, Çevre Sağlık Grubu, Asayiş ve Trafik Grubu, Eğitim Kültür Tarih ve Gençlik Grubu, Ticaret ve Ekonomi Grubu, ARGE ve Avrupa Birliği Grubu ile Denetleme Grubu komisyonları oluşturularak görev dağılımı gerçekleşti. Kurul her ayın son Çarşamba günü de toplanma kararı aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:33
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
    1. Emekli uzman çavuş kazada hayatını..
    2. Bakan Kurum Ayder Yaylası’ndaki..
    3. Şevket Eygi'nin defnedileceği yer..
    4. EmlakBank’ın aktif büyüklüğü 4,6..
    5. Başkan Seçer Ürdün’de Mersin’i temsil..
    6. İntihar teşebbüsü gibi deniz keyfi
    7. Kılıçdaroğlu’ndan S400 yanıtı:
    8. Turan: "15 Temmuz, askeri bir darbe..
    9. Riviera mı sızma mı? Hangi zeytinyağı..
    10. Paket paket bonzai ile yakalanan 5..
    11. Havalı bariyere çarpan araç defalarca..
    12. Yenilenen Fiat Ducato, 9 ileri..
    13. Bayramlaşmaya gitti, cenazesi geldi
    14. “Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix..
    15. Elazığ’daotomobil elektrik direğine..
    16. MediaMarkt, Türkiye’de büyümeye devam..
    17. Fatsa’da atletizm yarışmaları
    18. Başkan Oprukçu: "Milli birlik ve..
    19. Akar ve TSK'nin komuta kademesinden..
    20. İşte merhum Mehmet Şevket Eygi’nin son..
    21. "15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital..
    22. Mersin’de limonata festivali..
    23. Foça’da 15 Temmuz kapsamında tenis..
    24. Üçüncü köprü çıkışında kamyon alev..
    25. 15 Temmuz’da Adana’da 20 bin kişiye..
    26. Eski Irak Başbakanı Maliki'den Musul..
    27. Şanlıurfa’da YADES Projesini başarı..
    28. Emekli albaydan S-400 çıkışı: Bu..
    29. CHP’den15 Temmuz mesajı
    30. MHP’li Avşar’dan 15 Temmuz mesajı
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum