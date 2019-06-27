Turgutlu Kent Konseyi yeniden toplanıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, seçim öncesinde vurguladığı ’Birlikte yöneteceğiz’ anlayışını ortaya koyarak, uzun bir aradan sonra Turgutlu Kent Konseyi’ni topluyor.

Turgutlu Kent Konseyi, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın girişimleriyle uzun bir aradan sonra yeniden toplanıyor. 28 Haziran Cuma günü saat 14.30’da Turgutlu Belediyesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan Kent Konseyi Genel Kurulunda gündem maddelerinin görüşülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ‘Bu Kenti Birlikte Yöneteceğiz’ demiştik. Çalışmalarımızı hep bu yönde gerçekleştirdik. Şimdi de uzun zaman sonra Turgutlu Kent Konseyi’ni yeniden topluyoruz. Birlikte yönetme sözümüzün hayat bulacağı yer Turgutlu Kent Konseyi’dir. Turgutlu Kent Konseyi 28 Haziran Cuma günü gerçekleştireceğimiz genel kurulda divan kuruluna 3 asil ve 3 yedek üyenin seçimini gerçekleştireceğiz. Tüzük değişikliği konusunu konuşup karara bağlayacağız. Ayrıca Turgutlu Kent Konseyi Başkanı ile Kent Konseyi Yürütme Kuruluna 9 asil ve 9 yedek üyenin seçimini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirecek olduğumuz ilk genel kurul toplantımızın ardından isteyen hemşehrileriniz bundan sonraki toplantılara katılarak Turgutlu’muza dair görüş ve önerilerini bizimle paylaşabilirler” dedi.