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Turgutlu büyük açılışa hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile Turgutlu’ya kazandırılan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nın ikinci etabı 4 Mart Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katılımıyla açılacak.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:00
Turgutlu büyük açılışa hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile Turgutlu’ya kazandırılan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nın ikinci etabı 4 Mart Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katılımıyla açılacak.


Turgutlu’ya kazandırılan en büyük yatırım olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nın ikinci etabı da açılıyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Harun Yıldız, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.


Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katılımıyla ikinci etabın açılışını gerçekleştireceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu’ya kazandırdığımız en büyük yatırımlardan biri olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağımızdaki çalışmalar tamamlandı. Artık son düzenlemeler yapılıyor. Bugün de Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte alanda inceleme yapmak istedik. Temel çalışmalarını başladığımız günden bugüne kadar gerçekleşen değişlik işte ortada. Burayı yaparken zaman zaman eleştirildik,vatandaşlarımız sıkıntı çekti. Zahmetsiz rahmet olmuyor. Mal kayıplarının ve en önemlisi can kayıplarının önüne geçtik. Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılacağı bir tören ile projemizin ikinci etabının ve yan yollarının açılışını gerçekleştireceğiz. Bizlerin bu onur ve gurur gününe vatandaşlarımızı da bekliyorum. Turgutlu’ya hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:00
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