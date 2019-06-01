Turgutlu Belediyesinden Kadir Gecesi mesaisi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleri Kadir Gecesinde yoğun bir mesai yaptı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Kadir Gecesi’nin yaşandığı Cuma günü Turgutlu Genç Fenerbahçelilerin düzenlediği iftar programına katıldı. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ile Fen işleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger ve Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, Araplıtepe Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Çampınar Köyünde düzenlediği iftar programına katıldı.

Başkan Akın ve Başkan Yardımcısı Daşkan ve Zabıta Müdürü Kızıl Subaşı Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlara dondurma ikramında bulunurken diğer başkan yardımcıları Fırat Honaz Pazar Camii’nde, Mithat Erden ise Çakıcı Camii’nde limonata ikramında bulundu.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ise gündüz mesainde camilerin çevre temizlik ve düzenlemesini yapıp tüm camilere gül suyu dökümünü yaptı.