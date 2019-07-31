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Turgutlu Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için kurban bağışı kampanyası

Turgutlu Belediyesi tarafından “Kurban Bağışlarınız İhtiyaç Sahiplerine Aş Olsun” kampanyası başlatıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:12
Turgutlu Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için kurban bağışı kampanyası

Turgutlu Belediyesi tarafından “Kurban Bağışlarınız İhtiyaç Sahiplerine Aş Olsun” kampanyası başlatıldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sosyal medya hesaplarından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için “Kurban Bağışlarınız İhtiyaç Sahiplerine Aş Olsun” kampanyası başlattı. Günlük bin 400 kişiye üç çeşit yemek dağıtımı yapan Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi Kurban Bayramı’nda da vatandaşların bağışlarını bekliyor. Vatandaşlar isterlerse kurbanlarını alıp aşevi ve hayır merkezinde kesimini yaptırabilecek, isterlerse kurban bedelini aşevi ve hayır merkezi banka hesaplarına bankalardan veya belediye veznelerinden yatırabilecek. Aşevi ve hayır merkezi yetkilileri bağış yapan vatandaşların adına kurbanlıkları alıp bayramın 1. günü kesimini yapacaklar.


Kampanya ile ilgili bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince vatandaşlarımız, bin 400 ihtiyaç sahibi vatandaşa yemek dağıtımı yapan aşevi ve hayır merkezine bağışta bulunabilecekler. Dilerlerse vatandaşlarımız adına biz de kurban alıp kesimini yapabiliyoruz. Dilerlerse kendileri et ve maddi yardımda bulunabiliyorlar. Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine aş olsun diyerek vatandaşlarımızın aşevi ve hayır merkezimize yardımlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:12
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